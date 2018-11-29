Самарцев приглашают на еврейский праздник Ханука

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Евреи всего мира в середине декабря, а по еврейскому календарю 25 кислева, начинают традиционно отмечают праздник Ханука. Праздник был установлен во II веке до н. э. в память об освобождении и очищении Храма в Иерусалиме от захвативших и разграбивших его эллинистов.Евреи во всем мире каждый вечер зажигают светильники-ханукии, напоминающие менору, кушают угощения, приготовленные с большим количеством масла: сладкие пончики – суфганиёт, картофельные оладья – латкес, а дети играют в особый волчок – дрейдл.Самарская еврейская община также устраивает праздничный концерт для взрослых и детей, а кроме того приглашает всех, кому интересно посмотреть на красивый обычай зажигания ханукального светильника, во вторник, 4 декабря 2018 года на пересечение улиц Ленинградская и Чапаевская. Главный раввин Самары и самарской области Шломо Дайч зажжет там большую центральную ханукию. В программе также пончики, веселая еврейская музыка и танцы!6+