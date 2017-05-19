Самарцев приглашают на детско-юношеский фестиваль духовых оркестров «Марш Победы»
19 мая 2017 11:59
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21 мая в 14.00 года в Парке Победы (г.Самара, Советский район, ул.Аэродромная, 90) в 14.00 будет проходить VI Городской фестиваль детско-юношеских духовых оркестров «Марш Победы», посвященный 72-й годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Фестиваль - одно из презентационных мероприятий Самарского филиала Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество». В 2017 году он реализуется в рамках Губернского гранта в области культуры и искусства.
Фестиваль «Марш Победы» - «визитная карточка», одно из ярких событий культурной жизни региона. Этот масштабный патриотический и общественно-значимый праздник неизменно привлекает большое количество музыкантов из многих муниципальных образований Самарской области.
Его задачами являются сохранение и пропаганда исполнительских традиций духовой музыки Самарской области, приобщение молодого поколения к лучшим образцам отечественной культуры, совершенствование исполнительского мастерства и активизация творческой деятельности духовых оркестров, артистических групп (мажореток).
В фестивале примут участие детские, молодёжные и любительские духовые оркестры Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулёвска, Чапаевска, а также Большеглушицкого, Красноярского и Кинельского районов. Многие из них – лауреаты, различных фестивалей и конкурсов, имеющие звания «Образцовый художественный коллектив», «Народный самодеятельный коллектив».
В программе фестиваля:
концерты духовых оркестров на площадках Парка Победы;
марш-парад духовых оркестров;
выступление сводного оркестра участников.
Духовыми оркестрами будет исполнена музыка отечественных композиторов, посвящённая знаковым событиям истории нашей России, а также популярная музыка современных русских и зарубежных авторов.
Традиционно завершится фестиваль коллективным исполнением всеми оркестрами песни Д.Тухманова на сл.В.Харитонова «День Победы» и марша В.Агапкина «Прощание славянки».
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