Самарцам на выставке расскажут об альтернативах Советской власти
2 октября 2018 12:32
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3 октября в 15:00 в Малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие всероссийской выставки «Альтернативы Советской власти», посвященной 100-летию Гражданской войны в России. Выставка организована Государственной публичной исторической библиотекой России при поддержке Российского исторического общества, фонда «История Отечества» (Москва) с участием Самарской областной универсальной научной библиотеки.
Крупнейшая драма 20 века – Гражданская война в России - привлекает внимание ученых, историков, писателей и по сей день. Документы той эпохи свидетельствуют насколько широк был спектр политических и общественных сил, противостоящих друг другу в ходе Гражданской войны. Выставка в библиотеке продемонстрирует многообразие политической палитры того периода: КОМУЧ, созданный эсэрами, повстанцы под руководством батьки Махно, Комитет освобождения Черноморья, боровшийся и с белыми, и с красными.
В основе экспозиции – фотодокументы и листовки времен Гражданской войны из фондов Центра социально-политической истории филиала Государственной публичной исторической библиотекой России. Многие из материалов экспонируются впервые.
Региональный контент выставки - экспозиция «Эпоха КОМУЧА» - расскажет о событиях 1918 года, когда в Самаре к власти пришел Комитет членов Учредительного собрания (КОМУЧ), провозгласившей своей целью создание Российской федеративной демократической республики. С 8 июня по 7 октября 1918 года столица губернии была центром демократических сил страны. «В этот период в Самаре были сформированы ведомства (министерства), организована Народная армия, открыт университет, восстановлены демократические свободы – слова, печати, собраний... Это событие широко освещалось в центральной прессе, ему посвящались книги, кинофильмы. И в год 100-летия мимо этого факта пройти невозможно», - говорит главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ Александр Завальный.
На выставке в СОУНБ будут представлены книги, посвященные КОМУЧу, копии документов из фондов Центрального государственного архива Самарской области, уникальные сборники документов «Приказы Комитета членов Учредительного собрания» и «Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания». В составе экспозиции можно будет увидеть воспоминания деятелей КОМУЧа, материалы периодической печати и редкие издания тех лет.
Выставка «Альтернативы Советской власти» продлится до 18 ноября 2018 г. в Малом выставочном зале СОУНБ. Вход свободный.
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