Самарскую область глазами школьников увидят посетители Третьяковки и туристы

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Творческий благотворительный проект МТС «Поколение М» совместно с Самарским художественным музеем запустили конкурс для школьников Самарской области, любящих рисовать и готовых поделиться красотами родной губернии со зрителями со всей России. Лучшие пейзажи, созданные юными самарцами, получат шанс попасть на специальную экспозицию в Третьяковской галерее в Москве осенью 2019 года.Для участия в конкурсе необходимо создать один или несколько пейзажей с узнаваемыми местами и красивыми видами Самарской области, выложить работы на сайт «Поколения М» в номинации «Третьяковская галерея – online» и отправить на почту center_mp@artmus.ru письмо с конкурсными работами и кратким рассказом об авторе. Оценивать присланные работы на региональном этапе конкурса будет жюри, состоящее из сотрудников Самарского художественного музея. Прием работ на региональный этап конкурса продлится до 28 ноября 2018 года, подведение итогов и награждение победителей состоится в начале декабря на торжественном мероприятии в Самарском художественном музее. Все участники получат сертификаты и памятные подарки от «Поколения М», а тройка победителей будет награждена ценными призами.Все выложенные на сайте «Поколения М» рисунки также автоматически попадают в федеральный этап проекта, главным призом в котором является участие в специальной экспозиции «Поколения М» в Третьяковской галерее. Выставка победителей «Поколения М» в Третьяковке пройдет осенью 2019 года и будет приурочена к открытию экспозиции выдающего русского пейзажиста Василия Поленова. Кроме того, рисунки школьников с видами самарских достопримечательностей дополнят интерактивный путеводитель «Виртуальная прогулка», запущенный МТС в 2017 году и включающий около 70 памятников архитектуры и знаковых мест Самары.Фото pixabay.com