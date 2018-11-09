Самарскую область глазами школьников увидят посетители Третьяковки и туристы
9 ноября 2018 13:26
111
Творческий благотворительный проект МТС «Поколение М» совместно с Самарским художественным музеем запустили конкурс для школьников Самарской области, любящих рисовать и готовых поделиться красотами родной губернии со зрителями со всей России. Лучшие пейзажи, созданные юными самарцами, получат шанс попасть на специальную экспозицию в Третьяковской галерее в Москве осенью 2019 года.
Для участия в конкурсе необходимо создать один или несколько пейзажей с узнаваемыми местами и красивыми видами Самарской области, выложить работы на сайт «Поколения М» в номинации «Третьяковская галерея – online» и отправить на почту center_mp@artmus.ru письмо с конкурсными работами и кратким рассказом об авторе. Оценивать присланные работы на региональном этапе конкурса будет жюри, состоящее из сотрудников Самарского художественного музея. Прием работ на региональный этап конкурса продлится до 28 ноября 2018 года, подведение итогов и награждение победителей состоится в начале декабря на торжественном мероприятии в Самарском художественном музее. Все участники получат сертификаты и памятные подарки от «Поколения М», а тройка победителей будет награждена ценными призами.
Все выложенные на сайте «Поколения М» рисунки также автоматически попадают в федеральный этап проекта, главным призом в котором является участие в специальной экспозиции «Поколения М» в Третьяковской галерее. Выставка победителей «Поколения М» в Третьяковке пройдет осенью 2019 года и будет приурочена к открытию экспозиции выдающего русского пейзажиста Василия Поленова. Кроме того, рисунки школьников с видами самарских достопримечательностей дополнят интерактивный путеводитель «Виртуальная прогулка», запущенный МТС в 2017 году и включающий около 70 памятников архитектуры и знаковых мест Самары.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 ноября 2018 17:55
Автобусы маршрутов №№ 30, 55 возобновят движение по обычным схемам с 12 ноября. Социум
80
9 ноября 2018 17:29
Ряд сотрудников МВД получили награды за заслуги в профессионально-служебной деятельности. Социум
101
9 ноября 2018 17:02
В ходе визита состоялись рабочие встречи с руководством компаний, на которых обсуждались перспективы сотрудничества. Социум
84
Здравоохранение
8 ноября 2018 21:48
В корпусах больницы оборудованы 53 специализированных отделения на 1 750 коек. Медицинские консультации и услуги оказывают врачи, прошедшие обучение и стажировку в... Здравоохранение
252
8 ноября 2018 15:10
В поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
381
7 ноября 2018 13:05
Сегодня это целый медицинский город. Здравоохранение
325
Новости медицины
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
109
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
224
29 октября 2018 22:05
Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
190
Туризм
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
430
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
334
22 октября 2018 13:03
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
439
Образование
9 ноября 2018 11:32
Конференция открыта для всех жителей региона. Образование
135
9 ноября 2018 10:44
Проверить свои знания в области географии может каждый. Образование
174
8 ноября 2018 19:05
Университет оценили по направлениям "Психология", "Науки о жизни" и "Науки о медицине и здоровье". Образование
245
Культура
9 ноября 2018 13:26
Лучшие пейзажи, созданные юными самарцами, получат шанс попасть на специальную экспозицию в Третьяковской галерее. Культура
110
8 ноября 2018 15:35
10 и 11 ноября на сцене Самарского академического театра оперы и балета трижды выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия... Культура
319
8 ноября 2018 15:17
Премьерные показы спектакля Самарского театра оперы и балета состоялись 20 и 21 апреля 2018 года. Культура
275
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
199
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
585
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1592
Видео
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
153
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
696
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
771
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
749
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
771
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
682
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
592
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
616
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1063
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1427
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1490
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2614
Мероприятия