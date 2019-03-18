Самарское региональное министерство культуры провело расширенное заседание коллегии

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В мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» под председательством врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова прошло расширенное заседание коллегии министерства. Основными вопросам для обсуждения стали итоги работы министерства в 2018 году и задачи на 2019 год, а также реализация Национального проекта «Культура» на территории региона. Напомним, что Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возглавил рабочую группу по направлению «Культура» в Государственном Совете РФ.Планируется, что уже в 2019 году в рамках нацпроекта Самарская область получит пять автоклубов категории «ГАЗон Next» для Алексеевского, Волжского, Похвистневского, Сызранского и Сергиевского муниципальных районов. Это то направление работы, которое практически не было развито в регионе.Символично, что старт реализации национального проекта «Культура» совпал с проведением Года театра в Российской Федерации.Именно на этот год запланировано открытие двух новых театральных площадок: 10 июля состоятся премьерные показы на новой сцене театра юного зрителя «СамАрт», второй пусковой комплекс которого введен в эксплуатацию в декабре 2018 года. К концу 2019 года будет осуществлен ввод в эксплуатацию здания, в котором разместится Самарский областной театр кукол.Одним из приоритетных направлений в сфере музейного развития станет большая реновация главного регионального музея имени П.В. Алабина. Заявка в Национальный проект «Культура» уже отправлена, если она будет удовлетворена, то в конце 2019 года начнутся работы по реконструкции музея.«Основная задача музея - сохранить, изучить, показать, — рассказал директор музея Владимир Лисейчев. — Для всего этого нам нужна масштабная реновация. В первую очередь будет сделан капитальный ремонт. Здание было построено в конце восьмидесятых, и с тех пор капитальный ремонт не проводился. И кроме того, будут расширены музейные пространства, приведено в порядок фондохранилище, будет проведена реновация основной экспозиции».Проектное решение капитального ремонта и концепция основной экспозиции уже готовы. По словам директора, сейчас музей вместе со своими филиалами принимает в год 220 тысяч посетителей, а после реновации посещаемость должна вырасти на 25 процентов.«Федеральная поддержка, во-первых, ускорит работу, и во-вторых, это гарантия того, что работы будут точно завершены в срок. Поскольку участие федерального центра - это и дополнительный контроль, и дополнительная ответственность», — прокомментировал Сергей Филиппов.Участие в федеральном конкурсе Национального проекта будет способствовать созданию в регионе модельных библиотек, предусматривающих организацию комфортного библиотечного пространства, оснащенных современным оборудованием, новой, в том числе детской, литературой. Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные центры со скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати.Говоря о 2018-м, стоит отметить, что год стал завершающим в реализации Указа № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и принятой в целях его исполнения «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области».В первую очередь, достигнут главный социально значимый результат для отрасли культуры — средняя заработная плата работников учреждений культуры доведена до уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по экономике региона. За шесть лет заработная плата работников культуры в регионе выросла в 2,8 раза (с 10665 рублей в 2012 году до 30258 рублей в 2018 году). По итогам 2018 года Самарская область заняла 3-е место по уровню заработной платы в Приволжском федеральном округе.Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Самарской области возросла в 3,2 раза (с 8915 рублей в 2012 году до 28948 рублей в 2018 году), а работников государственных бюджетных учреждений – в 1,8 раза (с 17865 рублей в 2012 году до 32765 рублей в 2018 году).За период действия «дорожной карты» посещаемость организаций культуры региона выросла в 1,25 раза (с 16 млн человек в 2012 году до 20 млн человек в 2018 году). При этом основной прирост обеспечен в музеях – 43,2% и в культурно-досуговых учреждениях – 47,2%.Об итогах работы в сфере туризма в 2018 году и планах на 2019 год рассказал заместитель министра – руководитель департамента туризма Михаил Мальцев.«Основным событием в сфере туризма и гостеприимства Самарской области в 2018 году стал чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™, раскрывший туристский потенциал Самарской области. За период чемпионата Самарская область приняла до 500 тысяч болельщиков и туристов из России и 140 стран мира. В период проведения чемпионата в городе Самаре сформирован туристический кластер, ориентированный на развитие перспективных направлений культурно-познавательного, круизного, пляжного и событийного туризма, объединяющий новый стадион «Самара Арена», музеи, объекты культурного наследия, набережную и пляжную зоны, смотровую площадку, пешеходные улицы, парки и скверы, туристские информационные центры и отели высокого уровня», — прокомментировал Михаил Мальцев.В рамках подготовки к чемпионату проведена работа по классификации гостиниц и иных средств размещения. В период чемпионата функционировало 426 объектов размещения с номерным фондом 14,7 тыс. единиц, рассчитанных на 34,6 тыс. мест.По количеству классифицированных объектов размещения Самарская область (426) по итогам чемпионата заняла 4 место среди городов-организаторов и 1 место в ПФО.В период с 2017 по 2018 годы в Самарской области открылись 20 новых коллективных средств размещения с общим номерным фондом 504 единицы, рассчитанных на проживание 1066 человек, в том числе две гостиницы уровня «пять звезд» − Лотте Отель Самара и отель «7 Авеню». Создано более 500 новых рабочих мест.Для оказания туристских экскурсионных услуг гостям и болельщикам чемпионата в Самарской области аккредитованы 30 экскурсоводов.В целях информационной и организационной поддержки деятельности по размещению и обслуживанию болельщиков и гостей чемпионата в городах-организаторах в Самарской области при государственном бюджетном учреждении Самарской области «Туристский информационный центр» созданы центр размещения и обслуживания болельщиков и гостей чемпионата мира по футболу, реализован проект «Карта гостя Самарской области» samara.travel, организована работа call-центра («горячей линии») по вопросам размещения и обслуживания гостей и болельщиков чемпионата.В целях реализации мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала, создания положительного имиджа и повышения туристской привлекательности Самарской области Правительством Самарской области в апреле 2018 года утверждены графическое изображение и описание единой туристской символики Самарской области.С 2016 года в Самарской области в рамках межрегионального туристического проекта «Великая Волга» реализуется проект «Вагон знаний» на туристических поездах по городам ПФО (Самара, Пенза, Ульяновск, Тольятти, Уфа, Саратов), подразумевающий организацию специальных туров для детей на базе регулярных дневных поездов с интерактивной образовательной программой в пути следования и посещением объектов показа в пунктах назначения. В 2018 году участниками проекта стали 2100 школьников из 5 регионов ПФО. На Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018» в рамках круглого стола «Лучшие практики социально-экономического развития» проект «Вагон знаний» признан победителем в номинации «Развитие туристического потенциала региона».В Самарской области активно развивается культурно-познавательный проект для школьников нашего региона - «Краеведческий экспресс». В 2018 году участниками данного проекта стали 1200 детей. Развитие железнодорожного туризма планируется продолжить в 2019 году.В настоящее время активно идет работа по продвижению проекта samara.travel. Реализация проекта направлена на продвижение Самарской области, повышение ее привлекательности, а также поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма и гостеприимства (рестораны, кафе, гостиницы, санатории, туристические предприятия, а также предприятия культуры и искусств). В рамках XIV Международной туристической выставки «Интурмаркет» samara.travel стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра».В рамках эффективного использования наследия чемпионата мира по футболу 2018 года предлагается развитие территории, прилегающей к стадиону «Самара-Арена», в том числе создание тематического парка и развитие туристской инфраструктуры.Самарская область в числе лидеров в ПФО в части развития экологического туризма. Наиболее перспективной с туристической точки зрения является территория Средне-Волжского комплексного биосферного резервата ЮНЕСКО.Национальный парк «Самарская Лука» является одним из самых посещаемых в России и ежегодно привлекает более 300 тысяч туристов.В последние годы в регионе активно развиваются пассажирские речные маршруты на скоростных судах на подводных крыльях «Восход» и воздушной подушке «Нептун» в Тольятти, Винновку, Сызрань и Ширяево.Отдельное внимание в 2019 году планируется уделить развитию культурно-познавательного туризма в муниципальных образованиях Самарской области. В 2018 году прошли мероприятия по разработке стратегий муниципальных образований Самарской области. В 33 муниципальных образованиях туризм выделен среди приоритетных направлений.В связи с изменениями на федеральном уровне в части передачи полномочий в сфере туризма от Министерства культуры к Министерству экономического развития Российской Федерации будет утверждаться новая стратегия развития в сфере туризма, а также новая программа по развитию внутреннего и въездного туризма, сообщает пресс-служба облправительства.