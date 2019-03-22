Самарский зоопарк приглашает 1 апреля на Международный день птиц

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Каждый год в конце марта - начале апреля из тёплых стран возвращаются домой перелётные птицы, каждый год мы встречаем их с радостью и нетерпением. Строим для них домики-скворечники, чтобы птицы радовали нас своей красотой и пением. В России праздник «день птиц» стали отмечать с 1994 года, одна из старейших традиций в этот день - развешивание скворечников.На торжественном мероприятии будут подведены итоги конкурса - «Лучший скворечник 2019». Награждение пройдет по 3-номинациям: «Самый уютный», «Самый креативный», «Приз зрительских симпатий», ребята, чьи работы победят, будут отмечены дипломами и памятными призами, все участники конкурса получат грамоты. Гостей зоопарка ожидает интересная развлекательно-познавательная программа, посвященная птицам Самарской области.3+