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25 февраля в 14-00 Самарский зоопарк отметит день рождения ягуара Нуар.Нуар родилась в 2010 году в Ленинградском зоопарке, в этом же году была привезена в Самарский зоопарк.Самка ягуара имеет редкий черный окрас и относится к животным -меланистам. В 2019 году нашей черной жемчужине исполнится девять лет. У пары ягуаров Нуар и Кекса неоднократно появлялось потомство, четыре раза Нуар становилась мамой, в последний раз это произошло в 2017 году.Посетители, пришедшие в этот день в зоопарк, смогут поздравить Нуар с днем рождения, а сотрудники зоопарка приготовят по этому случаю вкусное угощение для любимицы.Ребята смогут поучаствовать в увлекательной развлекательной программе-викторине "Дикие кошки",конкурсах- "Кошачья галерея","Голоса животных","Кошки-герои сказок",подвижной игре"Охота ягуара", сообщают в группе зоопарка.3+