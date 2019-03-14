Самарский театр оперы и балета вновь присоединится к международной акции «Час Земли»

119

Самарский академический театр оперы и балета примет участие в мероприятиях, посвященных международной акции «Час Земли». В субботу, 30 марта, на один час с 20:30 до 21:30 будет отключена подсветка здания театра.Час Земли (Earth Hour) — глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта и призывает всех — частных лиц, организации и учреждения — выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата. Впервые это мероприятие было организовано в Австралии в 2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества.В России «Час Земли — 2019», пройдет под лозунгом «Ответь за природу!». В рамках акции каждый может поделиться экологическими проблемами региона и узнать, какие обязательства стоит взять на себя для их решения.Участники могут отметить свое местоположение на карте страны – по итогам акции будут подсчитаны самые активные города-участники.Самарский театр оперы и балета участвует в глобальной акции уже четвертый год подряд.