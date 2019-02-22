Самарский театр оперы и балета показал в Москве спектакль «Эсмеральда» - номинант на «Золотую Маску»

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20 февраля в Москве на сцене Музыкального театра имени К. Станиславского иВ. Немировича-Данченко Самарский академический театр оперы и балета показал балет Ц. Пуни «Эсмеральда» – спектакль-номинант на Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска».Балет Самарского театра оперы и балета «Эсмеральда» в постановке главного балетмейстера театра Юрия Бурлаки номинирован как лучший балетный спектакль на Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска». С ним конкурируют 9 других спектаклей, включая громкую премьеру Большого театра – балет «Нуреев» – и еще одну работу Бурлаки: «Корсар» в Воронежском театре оперы и балета. Юрий Петрович выдвинут в номинации «Лучшая работа балетмейстера-хореографа» дважды: и как создатель самарской «Эсмеральды», и как постановщик воронежского «Корсара».«Для нашего театра оперы и балета входит в привычку быть номинированным на «Золотую Маску», что приятно. Безусловно, наш балет в шорт-листе - шаг вперед, которого мы давно ждали. Уверен, что это связано с приходом в театр нового главного балетмейстера Юрия Петровича Бурлаки и с новым качеством нашей балетной труппы. Очень надеюсь, что работу театра заметят и оценят. Юрий Петрович Бурлака – один из ведущих специалистов России по классическому балетному наследию, а «Эсмеральда» - это Петипа. В прошлом году мы отмечали 200-летие Петипа. Я думаю, что и это тоже сыграло свою роль. Неслучайно обратили внимание на постановку «Эсмеральда». Но говорить, что мы ждем победы, наверное, было бы неправильно. Не будем искушать судьбу, у нас очень серьезные соперники», - отметил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.За 25-летнюю историю «Золотой Маски» балетный спектакль Самары попал в список ее номинантов впервые. Этот результат – итог первого года работы Юрия Бурлаки в качестве главного балетмейстера театра.Победителей премии объявят 16 апреля в Москве.