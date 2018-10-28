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Новости /  Общество /  Культура  

Самарский проект Модерн в облаках Взял Гран-при Russian Event Awards

28 октября 2018 10:26
129
Самарский проект Модерн в облаках Взял Гран-при Russian Event Awards
Он победил в номинации "Лучший проект ЧМ-2018".

Модерн в облаках Взял Гран-при Russian Event Awards в номинации "Лучший проект ЧМ-2018". Об этом в твиттере сообщил Армен Арутюнов.
Напомним, в рамках проекта самарский модерн представили как единый ансамбль памятников архитектуры. Над 18 зданиями начала ХХ века разместили 4-метровые гелиевые шары с графическим изображением, названием и годом постройки объекта.
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