Самарский областной театр кукол приглашает на юбилей спектакля «Каштанка»

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20 марта в 11:15 на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) Самарский областной театр кукол покажет спектакль «Каштанка».В Год театра Самарский театр кукол отпразднует свой профессиональный праздник - Международный день кукольника - открытием цикла показов спектаклей из постоянного репертуара театра, которые в 2019 году отмечают юбилей со дня премьеры.Первым в этом году отмечает свой юбилей спектакль, поставленный по классике мировой литературы - рассказу А. П. Чехова «Каштанка». Его премьера состоялась 27 марта 2009 года. За свою историю постановка принимала участие в Международном фестивале КУКАРТ- IX г. Санкт-Петербург (2009 г.), I Международном театральном фестивале «Театральное вече», «Дни Чехова в Великом Новгороде» (2009 г.).Спектакль представляет собой «черный кабинет» - вид кукольного театра, для которого характерна иллюзия самостоятельности персонажей.Режиссер-постановщик - Владимир Гусаров; художник-постановщик - заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Александр Алексеев (г. Санкт-Петербург); композитор - Ирина Белова (г. Москва).В программе мероприятия: поздравления от актёров Самарского областного театра кукол, интерактивная викторина с розыгрышем пригласительных билетов на спектакли из репертуара Самарского театра кукол, фото со зрителями.3+