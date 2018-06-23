Самарский музей модерна проведет занятие по африканским маскам и Пикассо
23 июня 2018 11:37
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23 июня (суббота) в 12:00 и в 16:00 в нашем саду пройдет занятие, посвященное Пабло Пикассо и африканским маскам. У великого кубиста даже был " африканский период" творчества, время увлечения масками и скульптурой этого континента. Пикассо считал их наделенными магической силой и в то же время находил их формы до гениальности простыми.
Занятия будут идти в 12:00 и в 16:00.
Стоимость занятия: 250 рублей с ребенка.
Запись обязательна по телефону: 8-846-333-24-98.
Музей предполату не берет и оплата только в кассе Музея Модерна!
Адрес музея: Самара, ул. Красноармейская, 15.
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