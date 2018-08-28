Самарский литературный музей приглашает всех детей и родителей на традиционный семейный праздник на усадьбе

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2 сентября в 16.00 Самарский литературный музей вновь приглашает всех детей и родителей на традиционный семейный праздник на усадьбе. Вас ждут:КУЛИНАРНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР КЛАССЫ от наших сотрудников и партнеров: студии «Vimana Box», творческой студии "Бабушкины сказки", французского культурно-лингвистического центра "Альянс Франсез", лингвистического клуба «Я-Полиглот».СТАРИННЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ и состязания со Змеем Горынычем.ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: Анжелика Черныш, проект «АромаТеатр» ваш ароматный автограф. Что скрывают ароматы?ЛЕКЦИЯ "Читаем вместе" – полезные советы для чтения с детьми.МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: полезные вещички в технике декупаж от мастерской декора «MILA DÉCOR».КОНЦЕРТ электро-фолк группы NeZabava, танцы и хороводы!А также аквагрим, вкусные и полезные напитки, лотерея для детей и взрослых!Мероприятие пройдет с 16.00 до 19.00Возраст: 3+