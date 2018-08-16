Самарский литературно-мемориальный музей им. М.Горького приглашает на Ночь кино

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25 августа во всех городах России пройдёт федеральная акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кино!В этот день по всей стране будут транслироваться любимые миллионами россиян отечественные фильмы, проводиться встречи с деятелями кино, работать дискуссионные и просветительские площадки, посвященные кинематографу и его месту в жизни человека. Киносеансы пройдут на площадках кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек и других учреждений культуры.Самарский литературный музей примет участие в этой знаковой всероссийской акции. Мероприятие пройдет в Музее-усадьбе Алексея Толстого, Музее Эльдара Рязанова и в «Горький Центре» (12+).Центральным событием акции станет встреча с режиссером Евгением Цымбалом.Евгений Васильевич - обладатель«британского Оскара» - премии Британской Академии кино и телевидения (BAFTA) 1989 г., лауреат Национальной кинематографической премии «Ника» (2002, 2006, 2015 гг.), ученик и коллега Эльдара Александровича Рязанова.В «Горький Центре» (ул. Куйбышева,113, 3 этаж) пройдут:19.00 – Показ документального фильма «Дзигаи его братья» (2002 г.). Режиссер Е.В. Цымбал. Премия «Ника» (2002 г.).20.00 - Творческая встреча с режиссером Евгением Цымбалом.21.00 - Показ документального фильма «Зощенко и Олеша: двойной портрет в интерьере эпохи» (2005 г.). Режиссер Е.В. Цымбал. Премия «Ника» (2006 г.).22.00 - Обсуждение фильма с участием режиссера. Завершение программы.В Музее-усадьбе Алексея Толстого (ул.Фрунзе, 155) состоятся:19.00 - Экскурсия «Женщины в жизни Алексея Толстого и женские образы в его произведениях».20.00 - Мастер-класс по анимационному кино.20.00 - Творческая игра «Кинодиалоги».21.00 – Кинопоказ на усадьбе. Художественный фильм «Формула любви» (1984 г.). Режиссер М.А. Захаров.В Музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе,120) с 19.00 до 23.30 каждые 30 минут будут проводиться экскурсии по экспозиции музея.На посещение всех площадок и мероприятий будет действовать единый билет. Его можно будет приобрести непосредственно 25 августа в кассе одного из музеев. Стоимость единого билета – 250 рублей.«Ночь кино» – это прекрасный повод собраться всей семьей, встретиться с друзьями и провести замечательный летний вечер в приятной и позитивной атмосфере.