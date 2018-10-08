Самарский ансамбль "Еркемай" отличился на московском конкурсе казахской культуры "Алтын куз - Дети"
8 октября 2018 09:14
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Фестиваль казахской культуры «Алтын куз», название которого переводится как «Золотая осень», проводится в шестой раз, но впервые был проведен конкурс среди детей. На сцене выступили семь артистов и пять творческих коллективов в номинациях вокального и хореографического искусства. Как и взрослым, юным вокалистам предстояло исполнить одну песню на казахском языке и вторую – на выбор; танцевальные группы показали народные танцы.
Кроме того, из Звенигорода на конкурс приехал детский театр «Золотой ключик». Маленькие актеры поставили спектакль «Волшебная ложка» по казахской сказке «Жадный бай и Алдар-косе».
Призовые места вокального конкурса были распределены между двумя возрастными категориями: младше и старше 10 лет. По итогам оценок жюри лауреатами третьей степени стали Альтаир Хасанов и Анастасия Лебедева; второй степени – Милана Беляева и Моника, взявшая так же приз зрительских симпатий; первой степени – Елизавета Рогозина и Ани Кеян. Гран-при «Алтын куз – Дети» заслужил 14-летний Родион Межевич, покоривший зал исполнением песни «Атамекен» и арии мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка».
Призерами хореографической номинации стали: танцевальная группа Dream Team (III место), ансамбль «Еркемай» из Самары (II место) и ансамбль «Айгерим» из Омска (I место). Гран-при – у московского национального ансамбля «Яксарт».
Победители конкурсных туров фестиваля примут участие в гала-концерте «Алтын куз-2018», который состоится 17 ноября во дворце культуры МГТУ им. Баумана.
Художественным руководителем концерта стала Елена Черновская, президент БФ «На крыльях добрых дел», художественный руководитель Эстрадной детской мастерской «Взлётная полоса».
Перед началом концерта для зрителей была открыта национальная кухня и ярмарка меда и сладостей. Для детей проводилась анимационная программа, а также мастер-классы по рисованию и аквагриму.
Автор фото - Тимур Сигаев
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