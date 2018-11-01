Самарский академический театр оперы и балета стал номинантом Национальной театральной премии «Золотая Маска» 2019 года

88

Национальная театральная премия "Золотая Маска" опубликовала список номинантов сезона 2017/18. Балет Самарского академического театра оперы и балета "Эсмеральда" номинирован как лучший балетный спектакль, а его постановщик Юрий Бурлака выдвинут в номинации "лучшая работа балетмейстера-хореографа".Итоги премии будут подведены 16 апреля 2019 года."Эсмеральда" конкурирует с девятью другими балетными постановками, включая нашумевшего "Нуреева" Большого театра. У Юрия Бурлаки в балетмейстерской номинации конкурентов еще больше, в том числе, он сам за постановку балета "Корсар" в Воронеже, сообщает Министерство культуры Самарской области.Фото: Дильдина Светлана