Самарский академический театр оперы и балета объявляет набор в Молодежную оперную программу
5 марта 2018 11:35
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Самарский академический театр оперы и балета объявляет первый набор в Молодежную оперную программу. Для подачи заявки необходимо до 15 марта заполнить анкету на
сайте театра и отправить ее и два видеоролика с рассказом о себе и исполнением арии из оперы, романса или русской песни на электронный адрес opera@opera-samara.net с
пометкой «Молодежная оперная программа».
Набор участников осуществляется по специальности солист-вокалист (до 5 мест). К участию в конкурсных прослушиваниях в программу допускаются исполнители от 1988
до 2000 года рождения. Все расходы по участию в прослушивании (проезд, проживание и пр.) конкурсанты несут самостоятельно.
Впервые в истории Самарского академического театра оперы и балета открывается
Молодежная оперная программа, в рамках которой молодые певцы из Самары и Самарской области получат уникальную возможность пройти курс профессионального
усовершенствования. В течение нескольких лет молодые артисты, поступившие в программу по результатам конкурсного прослушивания, будут заниматься вокалом,
пройдут мастер-классы солистов труппы театра, обучатся сценическому движению и актерскому мастерству. Кроме того, каждый из участников получит обширную
сценическую практику, исполняя роли в постановках театра.
По итогам программы выпускники смогут попасть в труппу Самарского оперного театра или стать приглашенными солистами.
Подробности на сайте театра.
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