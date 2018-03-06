Самарские музеи приглашаются для участия в конкурсе «Музей 4.0»

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Фонд Потанина объявляет о начале приема заявок на новый конкурс музейных проектов «Музей 4.0»Концепция «Музея 4.0» предполагает привнесение в деятельность музеев новых социальных технологий, которые совместно разрабатываются и тестируются в общемпространстве, возможность перенастроить существующий инструментарий и получить новый качественный эффект. В центре внимания конкурса – взаимодействие, участие,гибкость.Конкурс является частью благотворительной программы Фонда «Музей без границ», задача которой сделать музей современным открытым социальным институтом, центромпросвещения и новаторства, а также придать дополнительный импульс развитию среды.К участию в конкурсе приглашаются музеи и некоммерческие организации, работающие в этой сфере. Победители получат гранты на реализацию общественнозначимых публичных проектов продолжительностью до двух лет. Бюджет конкурса − 50 млн рублей.Заявки принимаются с 1 марта по 25 мая 2018 (включительно) в электронном виде напортале fondpotanin.ru.