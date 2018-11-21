Самарская областная универсальная научная библиотека покажет уникальные издания

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23 ноября, в 15.00, в Музее книги и истории Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) состоится открытие книжно – иллюстративной выставки "Магия книги: лучшие образцы книжного искусства". Экспозиция познакомит с поистине роскошными изданиями конца XIX - начала XX века. Их создатели вошли в историю русской живописи, а позволить себе приобрести подобные экземпляры могли только очень состоятельные люди. На выставке в СОУНБ можно будет увидеть редкие книги улучшенного полиграфического оформления, миниатюрные и малоформатные, а также факсимильные издания лучших памятников древнерусской литературы и произведений русских классиков, лучшие образцы современной полиграфии.Времена массовости и тиражности бумажных изданий проходят, уступая место книге как редкому памятному приобретению, ценному подарку. На этой выставке мы будем знакомить с книжными арт – объектами, способными поразить воображение даже искушенных ценителей произведений искусства и антиквариата.В начале XX века, благодаря содружеству типографов с выдающимися художниками, издательство становится искусством. Примером такого произведения стала книга Александра Николаевича Бенуа «Царское Село в царствование императрицы Елисаветы Петровны», вышедшая в марте 1910 года в типографии «Товарищества Р. Голике и А. Вильборга». Большой формат, темно-вишневый кожаный переплет с золотым тиснением. Множество иллюстраций фолианта выполнены лучшими художниками своего времени. Естественно, и сегодня книга Александра Бенуа не утратила материальной и художественной ценности. Интерес к изданию в среде коллекционеров был подогрет в 2012 году объявлением о том, что на юбилей Президенту В.В. Путину был подарен один из экземпляров этого издания.Посетители выставки познакомятся с историческим очерком Николая Кутепова, посвященным царской охоте на Руси, начиная с X века. Фундаментальный труд пожелал создать император Александр III, осматривая угодья в Гатчине. Первоначальный тираж книги составлял всего 10 экземпляров и предназначался исключительно для предоставления монаршей особе. После одобрения труда императором иллюстрировать «Царскую охоту…» собрался весь цвет русской живописи: Е. Е. Лансере, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, К. В. Лебедев, А. П. Рябушкин, Л. О. Пастернак, В. И. Суриков, А. М. Васнецов, И. Е. Репин, В. А. Серов, А. В. Маковский Н. Е. и др.Интересно, что на выставке "Магия книги: лучшие образцы книжного искусства" будет представлена и самая крошечная, миниатюрная книга отдела редких книг СОУНБ. Это издание стихотворений М.Ю. Лермонтова размером 20х16 мм.Выставка «Магия книги: лучшие образцы книжного искусства» будет работать с 23 ноября 2018 по 19 января 2019. Часы работы: вторник-суббота – с 9:00 до 17:00.