Самарская область принимает участие во Всероссийской Неделе детской книги

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С 23 по 31 марта 2019 года в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) пройдет Всероссийская Неделя детской книги, посвященная Году театра в России.Самарская область также принимает участие во Всероссийской Неделе детской книги.С 19 по 24 марта в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) в рамках Недели молодежной книги проходит «Весенняя неделя молодежной книги: Самарская», посвященная разным темам: 19 марта – архитектура; 20 марта - литературная «дегустация»; 21 марта – поэзия; 22 марта - живопись; 23 марта - молодость.Молодые читатели откроют для себя родной город по-новому. Полное погружение в тему обеспечат встречи с писателями, дискуссии, интеллектуальные игры, поэтические мастер-классы, информационно-развлекательные программы, викторины. Вся программа будет так или иначе связана с Самарой, ее историей и культурой.22 марта в 13:00 Самарская областная детская библиотека (ул. Невская, 8) приглашает на литературный праздник, посвященный открытию Недели детской и юношеской книги - 2019.В течение весенних каникул во всех детских библиотеках города Самары пройдут творческие встречи с писателями, мастер-классы, игры, викторины и конкурсы, утренники и литературные путешествия. Неделя детской книги – это целый комплекс мероприятий, посвященных детской литературе и её героям, отличная возможность познакомиться с произведениями писателей и лично встретиться с самими авторами, задать интересующие вопросы, получить автограф.27 марта с 12:30 до 13:30 в рамках Недели детской и юношеской книги в Детской библиотеке им. А.С. Макаренко г.о. Октябрьск Самарской области (ул. Гая, д 52А) состоится встреча с детским писателем из Сызрани Олегом Ивановичем Корниенко. Он уже не раз бывал в гостях у юных читателей библиотеки. Писатель познакомит ребят со своими стихами и рассказами, планами и творческими находками.