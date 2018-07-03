Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае

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Лето 2018 года особенное для Самары, как и для многих других городов России, в которых проходят игры FIFA World Cup Russia 2018.Именно этим летом самарская киностудия «Три товарища» решила вспомнить важнейшие вехи истории родного края, познакомить гостей города с самыми красивыми местами Самары и области (а местным жителям просто напомнить о них), а также сохранить моменты этого удивительного лета.В документальный фильм вошли не только виды достопримечательностей Самары, но и красивейшие места Самарской области: Винновка, село Ширяево с его штольнями, Рачейский бор и многое другое.«Мы любим свой город и хотим, чтобы его полюбили и другие люди. В документальном фильме, который мы сняли о самарском регионе, мы рассказали о его истории, показали красоту нашего края, а также людей, которые живут в нем и делают его таким, какой он есть – прекрасным, самобытным, неповторимым. Мы уверены, что этот фильм будет интересно пересматривать и через 5, 10, 15 лет,» - говорит генеральный продюсер фильма Александр Бобин.