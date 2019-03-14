Самарчанки 8 марта бесплатно посещали музеи в рамках акции

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Музеи многих регионов России поддержали инициативу Минкультуры России о бесплатном посещении для женщин в Международный женский день. Акция проходила впервые и объединила более 150 музеев, сообщает пресс-служба облправительства.В честь праздника Государственный Эрмитаж — один из самых посещаемых российских музеев — предоставил право бесплатного посещения не только женщинам, но и их спутникам. В этот день работали все экспозиционные комплексы музея: шесть зданий на Дворцовой набережной, включая Зимний дворец, Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня». Их посетили в общей сложности 17 590 чел., из которых 15 312 чел. бесплатно.Музей-заповедник «Царское Село» в Международный женский день принял более 2,3 тысячи женщин.Почти 2000 женщин 8 марта посетили Музей Победы. В этот день для них была подготовлена праздничная программа. В исполнении студентов Российской академии музыки имени Гнесиных прозвучали эстрадные, джазовые и классические музыкальные композиции. В кинозале музея прошли бесплатные кинопоказы. А для детей работали художественные мастер-классы, на которых они изготовили подарки своим мамам. Кроме того, посетительниц музея поздравили волонтеры Москвы: они устроили праздничный флешмоб и вручили женщинам цветы.Самарская область не осталась в стороне. Два областных музея откликнулись на призыв врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова присоединиться к акции.Так, в Международный женский день Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина посетило 915 человек. 8 марта прекрасной половине человечества предоставлялось бесплатное посещение выставки «Дамские штучки». Уникальные экспонаты из фондов музея - наряды, туалетные принадлежности, украшения – позволили почувствовать атмосферу женственности XIX - начала XX столетий. В праздничный день на выставке побывало 378 посетителей, из них 359 - представительницы прекрасного пола.Самарский областной художественный музей также поддержал инициативу Министерства Культуры РФ и предоставил милым дамам возможность бесплатно посмотреть постоянные экспозиции («Русское искусство» - Искусство русского авангарда, Русское искусство первой половины 18 в., Русское искусство второй половины 18-19 вв., Русская икона; «Восточное искусство»; «Искусство западной Европы»). В рамках акции 406 женщин посетили художественный музей бесплатно и смогли насладиться красотой уникальной коллекции.