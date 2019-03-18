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«СамАрт» провел встречу с детьми из школьных театральных коллективов Самары

18 марта 2019 11:52
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«СамАрт» провел встречу с детьми из школьных театральных коллективов Самары
Первая часть встречи прошла в формате мастер-класса.

16 марта в средней общеобразовательной школе №132 прошла творческая встреча и мастер-класс с хореографом, художником и артистами театра «СамАрт». Постановочная группа спектакля «СамАрта» «Маугли» встретилась с детьми, занимающимися в школьных театральных коллективах города.
Первая часть встречи прошла в формате мастер-класса. Его провел хореограф «СамАрта», преподаватель современного танца Самарского государственного института культуры, один из режиссеров спектакля «Маугли» Павел Самохвалов. Он учил ребят совмещать актерские задачи с владением языком тела. «Никаких замкОв. Дышите правильно. Выключите «синдром Гамлета», будьте естественны», - такие установки предлагал участникам мастер-класса режиссер по пластике.

После мастер-класса школьников ждала презентация самартовского спектакля «Маугли», поставленного в жанре пластических ассоциаций. Художник театра «СамАрт» Марина Евдоченкова представила свои эскизы к «Маугли». Участникам встречи задавали многочисленные вопросы: почему бандерлоги сделаны в таком дискотечном стиле, что стало толчком для создания постановки, сложно ли артистам существовать в спектакле без слов, как подбирались актеры на роли, тяжело ли работать с такими необычными декорациями.
О том, как сочинялась современная история «о человеческом детеныше», рассказали режиссер Татьяна Наумова и артисты театра Сергей Дильдин, Ольга Ламинская, Анна Тулаева, Екатерина Образцова, Ярослав Тимофеев, Анастасия Оболдина, Юрий Коннов, Нина Басманова, Валерия Павлюк и Алексей Меженный.

Павел Самохвалов, хореограф театра «СамАрт», отметил: «Нам не хотелось ставить привычную всем индийскую сказку, хотелось перенести идею Киплинга в город. Киплинг – мифотворец, его язык очень метафоричен, и мы отказались от животных, стали искать животных внутри человека. Много перед нами вопросов – что делает нас людьми, так ли плох Шерхан, так ли хорош Маугли. Отыграв 16 спектаклей, мы только нашли ответ на вопрос – почему Маугли уходит из стаи».
«Мы полгода готовились к спектаклю «Маугли». Сначала вообще не понимали, кто мы, тяжело было перевоплощаться из бандерлогов в волков, например. Режиссеры вдруг сказали: вы можете что-то говорить, звуки какие-то издавать (а мы-то полгода молчали), и тогда роль пошла, что называется. Бандерлоги у нас – это люди из инстаграма, которые живут ради лайков: на них платочки, галстуки, шляпы, очки. Обезьяны - как люди, которые нацепляют на себя всё лучшее сразу», - поделилась Анна Тулаева, актриса театра «СамАрт».

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