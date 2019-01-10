Руководитель Делового культурного комплекса Посольства Республики Беларусь в РФ Василий Черник посетит Самарскую область

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11-13 января 2019 года Старший советник, руководитель Делового культурного комплекса Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Василий Мечиславович Черникбудет находиться в Самарской области с рабочим визитом.В ходе запланированного визита В.М.Черник предполагает встретиться с представителями органов законодательной и исполнительной власти Самарской области, с белорусской диаспорой Самарской области и обсудить вопросы развития гуманитарного сотрудничества.Планируется также встреча с администрацией Дома дружбы народов Самарской области, посещение строящегося «Парка дружбы народов».Гость примет участие в круглом столе «МЫ ПОМНИМ, ПОМНИТЬ МИРУ ЗАВЕЩАЕМ…» в рамках торжественных мероприятий, посвящённых 75-летию освобождения территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.По завершению работы круглого стола в концертном зале Дома дружбы народов Самарской области творческие коллективы и солисты областной организации белорусов «Русско-Белорусское Братство 2000» представят музыкально-литературную программу «ЖИВЁМ и ПОМНИМ».Мероприятие проводит Самарская областная общественная организация белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000» при поддержке Администрации губернатора Самарской области и ГКУ СО «Дом дружбы народов»