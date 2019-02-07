Премьера спектакля «Барышня-крестьянка» в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького

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9 февраля в 18:00 и 10 февраля в 13:00 и 18:00 в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького (пл. Чапаева, 1) пройдут премьерные показы спектакля «Барышня-крестьянка» по мотивам повести А.С. Пушкина.Спектакль наполнен музыкальными, вокальными, танцевальными и пластическими номерами. На сцене зритель увидит очаровательных героев пушкинской повести, которые расскажут историю своей любви.«Барышня-крестьянка» — мюзикл в 2-х действиях: музыка — Игорь Пономаренко (Санкт-Петербург); пьеса — Евгений Фридман (Москва).Главный режиссер театра — Валерий Гришко.Спектакль посвящается памяти художественного руководителя театра Вячеслава Гвоздкова.10+