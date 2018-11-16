Премьера нового балета для всей семьи состоится в Самарском театре оперы и балета

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8 и 9 декабря репертуар САТОБ пополнится произведением, вошедшим в золотой фонд детских спектаклей – балетом «Чиполлино» в постановке Генриха Майорова на музыку Карена Хачатуряна.Балет «Чиполлино» создан в 1974 году в Киеве и объединил в себе классическую хореографию, рассчитанную на виртуозных танцовщиков, и выразительную пантомиму, которой так славился советских балет тех времен. Он основан на сказке «Приключения Чиполлино» итальянского писателя Джанни Родари, которая была экранизирована Союзмультфильмом в 1961 году. Сюжет известен с детства каждому: действие происходит в мире людей-фруктов и людей-овощей, где аристократы притесняют простых трудяг, но главный герой и его друзья восстанавливают справедливость. Балетмейстер Генрих Майоров рассказал эту историю языком танца так выразительно, что его произведение захотели перенести к себе множество театров: Большой театр России (где было целых две его постановки), Михайловский театр, Большой театр Беларуси, Новосибирский театр и другие. «Чиполлино» ставился в Кишиневе, Вильнюсе, Донецке, Харькове, Ашхабаде, Сплите.6+