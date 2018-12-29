Представители Самарской области приняли участие в концерте сводного Детского хора России в Москве
29 декабря 2018 13:04
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27 декабря сводный Детский хор России выступил в Государственном Кремлевском дворце в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением В.А. Гергиева.
В состав сводного хора вошли пять человек из Самарской области – участники хора мальчиков «Ладья» Детской музыкальной школы № 4 имени заслуженного работника культуры РФ Владимира Михайловича Свердлова г.о.Тольятти (руководитель хора, заведующий вокально-хоровым отделением – Галина Девяткина).
В Государственном Кремлевском дворце выступило 500 юных певцов в возрасте от 9 до 14 лет, все они профессионально занимаются пением. В Сводный хор попали самые лучшие. Основанный в 2014 году коллектив принимал участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи. На главной концертной площадке страны юные артисты выступили уже в четвертый раз.
С напутствием к коллективу обратилась заместитель председателя правительства Ольга Голодец: «Мне очень хочется пожелать самому детскому хору, педагогам, родителям, хоровому обществу наших профессиональных успехов. Это так важно! Вы сегодня делаете все, чтобы хоровое движение в стране ширилось и развивалось».
Открылся концерт Государственным гимном Российской Федерации. В программе прозвучали произведения российских и зарубежных авторов - П. Чайковского, И. Стравинского, Ж. Бизе, К. Орфа, С. Прокофьева, А. Пахмутовой, И. Дунаевского.
Право солировать в песне И. Дунаевского на стихи В.Лебедева-Кумача «Марш веселых ребят» получил солист Детского хора России тольяттинец Фёдор Шаляпин.
Концерт завершился финальным хором «Слава великим богам» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».
pixabay.com
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