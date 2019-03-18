Победитель конкурса «Студент года 2018» из Самарской области записала совместную песню с группой «Балаган- Лимитед»

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Александра Манахова, победитель конкурса «Студент года 2018» в номинации «Студенческая творческая личность ссуза» и обладатель специального приза Российской национальной премии «Студент года» записала совместный трек с известной фолк группой «Балаган – Лимитед» под названием «Ветер, унеси…».Александра Манахова – студентка 4 курса Колледжа искусств и культурыим. О.Н. Носцовой по специальности «Сольное народное пение». В своем творчестве Александра использует псевдоним «Алиса Манахова». В 2018 году она приняла участие в региональном студенческом конкурсе «Студент года» и выиграла его в номинации «Студенческая творческая личность ссуза». По результатам регионального этапа она стала участником Российской национальной премии профессиональных образовательных организаций «Студент года – 2018». Там в номинации «Творческая личность года» она получила специальный приз от жюри. Её заметил член жюри Сергей Харин, продюсер поп-фолк группы «Балаган-Лимитед» и предложил записать совместный трек.15 марта состоялся релиз трека «Ветер, унеси…» от «Балаган-Лимитед feat. Алиса Манахова». «Мне очень понравилось работать с профессиональной командой. Все быстро, четко и доброжелательно. Меня записали всего за 3 часа. Звукач сказал, что со мной легко и интересно работать. Работа была на высшем уровне» - поделилась своими впечатлениями Александра.«Гордимся Сашей! Уверен, что впереди у неё большое будущее. Я рад, что именно наш конкурс «Студент года» подарил ей возможность поработать с известным коллективом и записать песню. Желаю, чтобы эта работа открыла ей двери в мир большого творчества, где она сможет завоевать успех». – отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамент по делам молодежи Сергей Бурцев.«Балаган – Лимитед» - известная российская поп-фолк группа. Участник Фестивалей «Славянский Базар», «Песня года», «Звуковая дорожка». Самые известные композиции группы: «Че те надо?», «Колечко мое», «Тик – так ходики» и другие.