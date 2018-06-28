Новый директор Самарского областного художественного музея рассказала о планах
28 июня 2018 13:04
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Во вторник, 26 июня, состоялась первая пресс-конференция Аллы Шахматовой в новой должности.
Алла Шахматова вместе с сотрудниками музея — руководителями отделов — рассказали о планах по развитию учреждения и стоящих перед ними задачами, пишет regionsamara.ru.
Новый директор пообещала сохранить партнерские отношения со всеми крупными российскими музеями, с которыми художественный сотрудничал до настоящего времени. В этом списке Государственная Третьяковская галерея, Московский дом фотографии, Музеи Московского Кремля, Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» и другие. Так, Государственный Русский музей в конце этого года привезет выставку Левитана. Совсем скоро откроется выставка «Город солнца» с живописью 1930-1950-х из фондов «РОСИЗО».
В 2018 году в ВДНХ запустили проект «Резидент», который покажет зрителю жемчужины столичных и региональных музеев. Самарский художественный вторым после Екатеринбургского музея изобразительных искусств примет участие в этом проекте.
Впервые за 20 лет Самарский областной художественный музей поедет в Москву с большой коллекцией работ, представленной более чем 100 произведениями русского классического искусства, авангарда и восточной коллекции.
В следующем году в Третьяковскую галерею поедут работы Поленова. Также Самара будет представлена в проекте «Музей будущего» в филиале на Крымском валу. В Еврейском музее и центре толерантности будут показаны произведения Левитана.
В дальнейшем новый руководитель музея планирует расширить связи с региональными музеями, а также наладить работу с частными коллекционерами. Кооме того, планируется развивать программы для детей, студентов и людей с ограниченными возможностями.
В музее будут возобновлены лектории и музыкальные вечера. В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении фестивалей в историко-музейном комплексе в с. Ширяево. До 2025 года музей должен будет загрузить коллекцию в государственный каталог музейного фонда России. Готовится к опубликованию альбом самарской коллекции авангарда.
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