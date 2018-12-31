Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре

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В новогоднюю ночь самарцев и гостей города ожидает приятный сюрприз на пл. Куйбышева. Впервые все семь вечнозелёных красавиц - ёлок будут украшены медиа гирляндами. Они представляют собой около 20 тыс. пикселей или светящихся шариков, внутри которых спрятались тысячи светодиодных огней, которые вращаются на 360 градусов и способны воспроизвести любую цветовую гамму.Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Это смотрится удивительно ярко и создает праздничную атмосферу.В новогоднюю ночь с помощью медиа гирлянд организаторы праздника напомнят о главном событии уходящего 2018-го года - Чемпионате мира по футболу.Кроме того, тематические сюжеты будут посвящены Самаре театральной. Напомним, что 2019-й объявлен в России Годом театра. Также будут сюжеты о достопримечательностям Самары и множество новогодних символов, сообщает горадминистрация.