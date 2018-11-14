Новые грани литературы и музыки представят в самарском в проекте «Имена России»

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22 ноября в 19:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на литературно-музыкальную программу «Имена России».Экспериментальный проект объединил талантливых самарских литераторов и музыкантов в стремлении привлечь внимание публики к выдающимся образцам литературы и музыкальной культуры. Редко узнаваемые, непопулярные стихи прозвучат в оригинальном музыкальном сопровождении ансамбля народных инструментов «Волга Фолк Бэнд» под руководством Дмитрия Буцыкова.Руководитель центра поддержки и развития чтения СОУНБ Софья Сыромятникова: «Проект «Имена России» стартовал в сентябре этого года в самарских парках как возможность привлечь внимание к выдающимся отечественным литераторам и национальной музыкальной культуре разных стран. Эксперимент оказался удачным, и мы решили продолжить его в пространстве библиотеки. Соответствие музыкальных и литературных произведений было подобрано очень тщательно. Нетипичное звучание классических композиций, созданное сочетанием народных инструментов и скрипки, придает особый колорит и пробуждает интерес к открытию новых культурных горизонтов».Программа в библиотеке включает музыкальные шедевры выдающихся отечественных композиторов XIX–XX веков.Место встречи: галерея «Новое пространство».Проспект Ленина, 14 а.Вход свободный!6+