На выставке в Самарской областной универсальной научной библиотеке покажут издания эпохи Екатерины II
2 апреля 2019 11:50
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4 апреля в 14:00 в Музее книги и истории Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14А) состоится открытие историко-книжной выставки «Век Просвещения в России: литература и пресса в эпоху Екатерины II».
Выставка приурочена к юбилеям Екатерины II (290 лет со дня рождения) и Николая Ивановича Новикова (275 лет со дня рождения). Эти два имени связывает исторический период, который назван веком Просвещения в России.
Несмотря на противоречивую и не всегда последовательную политику Екатерины II, нельзя не отметить ее заслуг в том, что именно в период ее правления в России на государственном уровне получают поддержку наука, образование, литература, искусство и театр. В культурном отношении Россия окончательно вошла в число великих европейских держав, чему немало способствовала сама императрица, которая увлекалась литературной деятельностью, собирала шедевры живописи и состояла в переписке с великими французскими просветителями.
Экспозицию составляют несколько разделов. Раздел «Философ на троне» рассказывает о просветительской и литературной деятельности Екатерины II, знакомит с прижизненными публикациями ее сочинений, среди которых немало памятников книжной культуры.
О наиболее интересных изданиях раздела рассказывает куратор выставки, старший научный сотрудник отдела редких книг СОУНБ Ирина Суслина: «На выставке можно ознакомиться с первым политико-философским трактатом «Наказ ее императорского величества Екатерины Второй самодержицы всероссийской данный Комиссии о сочинении проекта нового уложения», изданным Академией наук в 1770 г. Литературной деятельности Екатерина II посвятила четверть века. На выставке советуем обратить внимание на её мемуарные «Записки». Более двадцати её драматических произведений (комедий, трагедий, комических опер) опубликованы в издании XVIII в. под названием «Российский феатр, или Полное собрание всех российских феатральных сочинений». Также можно увидеть несколько педагогических работ, исторических сочинений, сказок для детей авторства великой императрицы».
«Писатель, издатель, журналист Н.И. Новиков» – в данном разделе экспозиции представлены уникальные книги из коллекции «Издания Н.И. Новикова», хранящейся в фондах отдела редких книг СОУНБ.
Раздел «”Екатерина Малая”: Е.Р. Дашкова и ее роль в развитии просвещения в России» включает материалы об одной из активных деятельниц эпохи Просвещения в России – Екатерине Романовне Дашковой. «Записки княгини Екатерины Дашковой», впервые опубликованные в середине XIX в., до сих пор не утратили своей исторической ценности.
Четвертый раздел – «Литературное окружение Екатерины Великой» – знакомит с наиболее известными писателями «екатерининского» периода: Г.Р. Державиным и Д.И. Фонвизиным, а также с прижизненными изданиями их произведений, среди которых и первая публикация комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» (1783).
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