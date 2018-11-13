На территории бывшего ЗИМа в Самаре собираются открыть новое арт-прос транство
13 ноября 2018 22:11
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Примерно в середине декабря в Самаре заработает новая площадка, собравшая представителей разных направлений искусства.
Помещения нового лофта занимают более тысячи квадратных метров. Они находятся в высотке, оставшейся на территории бывшего ЗИМа с советских времен. Здесь можно будет послушать электронную музыку, посмотреть на инсталляции и картины, пишет "Самарская газета".
Не так давно здесь все было завалено хламом, старой мебелью, досками. Сейчас отсюда вывозят мусор. После этого организаторам предстоит наладить освещение в большей части лофта.
Чтобы не проводить косметический ремонт к оформлению помещений привлекли современных самарских художников. Им для росписи предоставили стены. Каждый райтер получил возможность создать работу в своем фирменном стиле. Здесь уже отметились Арт Абстрактов, Андрей ЧЖНС, Данила, команда ТРКС, Ghost, Von Bobrow, Oiji, Tachez , 1ОК, SJ, Frenz, Nomer.
Художники использовали собственные материалы и краску. Здесь можно встретить классические граффити шрифты, персонажей, абстракцию, антистиль, наивное искусство и академическое направление, представленное работами Андрея ЧЖНС.
На новой площадке состоится открытие необычной выставки. Пока все подробности держат в секрете. Известно только то, что посвящена она будет довольно скандальному и броскому направлению уличного искусства. Холстами послужат предметы, найденные в здании.
В будущем здесь планируют провести несколько мероприятий, в которых поучаствуют ди-джеи из разных городов России.
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