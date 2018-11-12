На площади Куйбышева в Самаре установят новую 26-ти метровую елку с медиагирляндами

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В городской Администрации под председательством Главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание, в рамках которого обсудили программу новогодних праздничных мероприятий.Традиционно главным местом проведения праздничных мероприятий станет площадь Куйбышева: здесь установят новую елку высотой почти 26 метров, а вокруг нее еще четыре 7-метровых елки. Все пять елок украсят медиагирляндами, которые составят единую композицию, транслирующую различные тематические сюжеты:«Медиагирлянды дадут возможность показать на елочных конструкциях праздничные светодинамические картинки, создать эффектную светомузыкальную программу», - пояснила руководитель Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова.Рядом с центральной елкой установят музыкальный подиум, на котором пройдут праздничные дискотеки с участием костюмированных персонажей.Главный волшебник страны – Дед Мороз из Великого Устюга - приедет в Самару 21 декабря. В этот день он посетит социальные учреждения для детей, общегородскую детскую елку, которая пройдет в Театре оперы и балета, и откроет новогодний комплекс на площади Куйбышева.В этот же день на площади Куйбышева откроет свои двери усадьба Самарского Деда Мороза, где маленьких самарцев и гостей города ждут сказочные герои и волшебные приключения с Дедом Морозом и Снегурочкой.Также на площади будет организована работа двух ледовых площадок: один каток будет предназначен для массовых катаний, а второй – для проведения хоккейных игр.Новогодние елки во всех детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования стартуют 17 декабря. Кроме того, 21 декабря в ДЮЦ «Пилигрим» пройдет новогодний праздник для участников Городской Лиги волонтеров, 25 декабря во Дворце ветеранов состоится новогодний праздник для детей-инвалидов, 27 декабря в ЦВР «Поиск» будет организован новогодний праздник для активных участников городских образовательных программ, а 9 января состоится в ЦВР «Крылатый» - ежегодный городской новогодний бал старшеклассников.Главная благотворительная городская акция «Елка желаний» стартует в этом году 3 декабря. Любой желающий может прийти в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки, расположенный на улице Куйбышева, 44, снять с «Ёлки желаний» открытку и лично вручить подарок воспитаннику социального учреждения или ребенку, оставшемуся без попечения родителей, сообщает горадминистрация.«За одиннадцать лет проведения акции в ней приняли участие более 21 тысячи горожан, подарки получили 7327 детей. Надеемся, что в этом году неравнодушных самарцев, желающих подарить новогоднее чудо ребятам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, станет еще больше», - сказала руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова.Праздничные мероприятия пройдут на территории всех городских районов: так центральным местом празднования в Куйбышевском районе станет площадь перед ДК «Нефтяник», в Кировском – площадь перед ДК Литвинова и парк 50-летия Октября, в Красноглинском – площадка перед ДК «Октябрь» и база учебно-спортивного центра «Чайка». Всего за период новогодних праздников в Самаре пройдет более 2500 мероприятий.Создать праздничную атмосферу в преддверии Нового года помогут не только культурно-массовые мероприятия, но и праздничное убранство города. Глава города призвала глав районных администраций уделить особое внимание украшению дворов и общественных пространств, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды», а также активнее проводить работу по привлечению представителей бизнес-сообщества и предприятий к украшению их объектов:«У людей должна быть альтернатива, большой выбор того, как провести свой досуг в длительные праздничные выходные. Нельзя ограничиваться мероприятиями только в центральной части города, необходимо задействовать максимальное количество площадок во всех микрорайонах города, сделать их красивыми и интересными», - подчеркнула Елена Лапушкина.