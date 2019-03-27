На Малой сцене Самарского театра оперы и балета состоится презентация российско-немецких проектов

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5 апреля в 15.00 на Малой сцене театра состоится Презентация российско-немецких проектов, предлагаемых к реализации на территории Самарской области в 2020 году при поддержке Гёте-Института. Проекты, которым посвящена презентация, включают возможность постановки оперного спектакля силами немецких специалистов (режиссер, дирижер, хореограф) и проведение лаборатории молодых немецких оперных режиссеров.В представлении Презентации участвуют:Олег Кленин - продюсер в области музыкального театраВасилий Кузнецов - руководитель культурных программ Гёте-Института в регионах РФЭвелина Бирюкова – продюсер международных программДоминик Бюттнер – режиссер музыкального театра (Германия).Проекты направлены на расширение театрального сотрудничества, сохранение и распространение достижений отечественной и мировой культуры, укрепление российско-немецких культурных связей.