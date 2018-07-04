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Музея Эльдара Рязанова в Самаре примет своего тысячного посетителя

4 июля 2018 12:59
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Музея Эльдара Рязанова в Самаре примет своего тысячного посетителя
В этот день, в преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности, гостями музея станут многолетние супружеские пары.

5 июля музей Эльдара Рязанова в Самаре отметит знаменательное событие – примет тысячного посетителя со дня своего открытия. В этот день, в преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности, гостями музея станут супружеские пары, прожившие в браке сорок и более лет.
Напомним, что для первых посетителей музея народного артиста СССР, выдающегося кинорежиссера, Почетного гражданина Самары двери открылись чуть больше месяца назад, 19 мая 2018 года.
Экспозиция музея отражает различные этапы жизни режиссера и период города Самары в качестве запасной столицы. Часть экспонатов была предоставлена в дар вдовой режиссера Э.В. Абайдуллиной, братом режиссера М.Л. Коппом, его дочерью О.Э.Рязановой, самарскими родственниками. Музей Эльдара Рязанова уже стал поистине народным – ведь многие экспонаты принесли в дар жители города. Музей - уникальная площадка для проведения культурных мероприятий, встреч, направленных на повышение интереса к отечественному кино и самарской истории, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Для нас, самарцев, Эльдар Рязанов – не только выдающийся режиссер, он наш земляк, и сам в интервью и на встречах неоднократно называл себя самарцем по рождению, – говорит руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова. – Он родился в доме № 120 по улице Фрунзе, где располагалась квартира семьи Рязановых, в которой будущий режиссер провел первый месяц своей жизни и куда семья вернулась в августе 1941 года и провела здесь год в военной эвакуации. Теперь память о блистательном режиссере навсегда связана с нашим городом, а некоторые из рязановских героев еще раньше получили в нем постоянную прописку, как, например, Юрий Деточкин, чей памятник установлен на Комсомольской площади. На его открытии присутствовал сам Эльдар Александрович На доме, где родился Эльдар Рязанов, установлена мемориальная доска, а в сквере, носящем его имя, открыт первый в России памятник великому режиссеру».

Символичным является тот факт, что создание «народного» музея Эльдара Рязанова осуществлялось в рамках реализации действующего Губернаторского проекта «СОдействие», направленного на финансовую поддержку из средств областного бюджета социально-значимых инициатив самих жителей региона. В прошлом году в рамках проекта получили софинансирование и были успешно реализованы 13 общественных инициатив. Создание музея Эльдара Рязанова – одна из них. Общая стоимость проекта составила 4 028 000 рублей, объем участия местного бюджета – 850 000 рублей, областного – 2 896 000 рублей, жители вложили 282 000 рублей.

На 2018 год в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» запланирована реализация уже 82 общественных проектов.

Фото: Дильдина Светлана.

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Комментарии



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