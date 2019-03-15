Музей Эльдара Рязанова в Самаре приглашает на лекцию об истории крымских достопримечательностей

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16 марта в 11.00 в Музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) состоится лекция об истории крымских достопримечательностей, приуроченная к всероссийскому фестивалю «Крымская весна».Полуостров Крым, благодаря своему уникальному географическому положению и теплому климату, с древних времен был объектом интереса совершенно разных цивилизаций, каждая из которых оставила после себя следы, которые в настоящее время стали объектом притяжения туристов со всего мира.Участники мероприятия смогут узнать о том, какие главные достопримечательности находятся на полуострове Крым, как они там появились, и почему они ежегодно привлекают миллионы туристов.Кроме того, на лекции расскажут об истории Херсонеса, Бахчисарая, Генуэзской крепости и знаменитых дворцов Южного берега Крыма.Предварительная запись обязательна. Количество мест ограничено.Дополнительная информация по телефону 332-05-16.10+