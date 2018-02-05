Музей Алабина в Самаре приглашает на мастер-класс по валентинкам
5 февраля 2018 12:55
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13 февраля в 17:00 в СОИКМ им. П.В. Алабина состоится мероприятие «Валентин и валентинки». В этот день гости музея узнают о том, как произошла судьбоносная встреча со своей второй половинкой у Петра Алабина, Константина Головкина, Сандры Курлиной, Григория Орлова.
Гостей музея будут ждать увлекательные мастер-классы. Одним из них будет мастер-класс по изготовлению валентинки в технике «изонить».
Это графическая техника, получения изображения с помощью ниток, на твердом основании.
Так же посетители смогут создать сувенир в форме сердца из бумаги, картона и цветных ниток и задекорировать его на свой вкус.
Гостей ожидает тематическая фотозона, сообщается в группе музея ВКонтакте.
Цена билета: 100 рублей.
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