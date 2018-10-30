Мультимедийный парк «Россия – Моя история» в Самарской области отметит свой первый День рождения!

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Всех, кто увлечен историей, приглашают на праздник, посвященный Дню рождения Исторического парка «Россия - Моя история» в Самаре. Мультимедийный парк – крупнейший на сегодня федеральный образовательный проект, созданный по инициативе Президента России Владимира Путина и Патриаршего совета по культуре. «Живой учебник истории», как называют выставочный комплекс посетители, представлен в восемнадцати российских городах о Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга.Девиз праздника в Самаре - «1 год. Полет нормальный!». В программе: презентация уникального мультимедийного проекта - фотовыставки «Взгляд из космоса», экскурсия от первого в регионе робота-экскурсовода – Роби МИПСа.Кроме того, для детей и взрослых будут работать интерактивные площадки: «История губернии в лицах», «Древний мир», «Железный век», «Игры нашего двора», «Самара-космос» с возможностью виртуальных путешествий на МКС и показом коллекции одежды самарских дизайнеров.В этот день Исторический парк ожидает 150-тысячного посетителя!Праздник состоится 6 ноября 2018 года в 14.00 по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская 131, ТК ГудОк, 3 этаж. (6+)