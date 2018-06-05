Мультимедийный парк «Россия – Моя история» представил проект о дружбе народов в Самарском регионе

Эрмитаж и Пушкинский музей, Третьяковская галерея, музей Достоевского, галереи Сербии, Словении, Чехии и даже Южного Судана - более 400 площадок со всего мира, в том числе крупнейший федеральный мультимедийный парк «Россия – Моя история» представили значимые проекты на международном XX фестивале «Интермузей 2018» в Москве. Старт форуму дали министр культуры РФ Владимир Мединский и вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец.На четыре дня павильон 75 на ВДНХ превратился в «живой учебник» музейного дела: специалисты и посетители фестиваля с одинаковым азартом участвовали в мастер-классах, например по реставрации предметов искусства от Эрмитажа, знакомились с историей народов, живущих в России и Самарской области.В сотрудничестве с Домом Дружбы Народов исторический парк «Россия – Моя история» в Самаре реализует проект «Все мы – Россия», когда продолжением мультимедийных экскурсий становятся яркие встречи с музыкантами, танцорами, кулинарами, старейшинами национальных объединений, носителями истории!Напомним, сегодня мультимедийные парки «Россия – Моя история» представлены в 16 городах нашей страны. Коллеги из Москвы и Петербурга, Самары, Южно-Сахалинска, Ставрополя, Омска, Уфы делились опытом. Так, в Тюмени школьные уроки в экспозициях, рассказывающих о 1000-летней истории России от Рюриковичей до дня сегодняшнего включены в учебную программу. А в Перми робот-экскурсовод тестирует выпускников на знание вопросов ЕГЭ. Вскоре такой помощник появится и в Самаре, чтобы, посетив экскурсию, посетители смогли ответить на самые интересные вопросы о нашем прошлом, сообщает пресс-служба облправительства.