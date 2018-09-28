Московский симфонический оркестр под управлением П. Когана выступит в самарской филармонии

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В понедельник, 1 октября 2018 года, в Международный день музыки, на площадке ГБУК «Самарская государственная филармония» в 18.30 состоится концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана.Концерт пройдет в рамках гастрольного тура, организованного при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и посвященного 75-летию коллектива. Гастроли оркестра пройдут с 1 октября по 4 ноября 2018 года в 20 городах России. Самара станет первым городом в этом туре. Также услышать оркестр смогут меломаны Нижнего Новгорода, Казани, Набережных Челнов, Ижевска, Перми, Екатеринбурга, Уфы, Магнитогорска, Челябинска, Тюмени, Омска, Новосибирска, Барнаула, Томска, Кемерова, Красноярска, Иркутска, Хабаровска и Владивостока. За дирижерский пульт на всех концертах встанет художественный руководитель и главный дирижер, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Павел Коган.В концертном зале Самарской государственной филармонии Московский симфонический оркестр выступит впервые. В программе «Русские композиторы: Вальсы и полонезы» прозвучат лучшие танцевальные миниатюры композиторов «золотого века»: М. Глинки, А. Рубинштейна, А. Глазунова, Н. Римкого-Корсакова и П. Чайковского, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com