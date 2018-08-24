Минприроды России открыло прием работ на фотоконкурс «Вода России»

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Подача заявок на конкурс фотографий, посвященный рекам, озерам и другим водным объектам России, продлится до 6 октября. Самые интересные работы представят на фотовыставках «Вода России» в Москве и Санкт-Петербурге.Стать участниками фотоконкурса смогут все желающие, независимо от возраста и места проживания, в том числе профессиональные фотографы и любители. Отдельную группу участников составят юные фотографы от 6 до 18 лет. Конкурс Минприроды России ставит перед собой цель в воспитании бережного отношения к водному богатству России и популяризации идей экологической активности, что соответствует одной из основных целей «Водной стратегии – 2020».Первым этапом конкурса является подача работ: для участия необходимо заполнить и загрузить авторские фотографии на сайте фотоконкурсвода.рф с 7 августа по 6 октября 2018 года. Снимки могут быть сделаны любым способом – с помощью профессиональных и любительских фотоаппаратов, планшетов, смартфонов и других устройств.Все присланные материалы будут оценены жюри в 5 номинациях, каждая из которых затрагивает различные области взаимодействия человека с водой:«Город и вода» – изображения водных объектов, находящихся в черте города, набережных, мостов, городских пейзажей, маяков;«Властелины воды» – фотографии плотин, зданий гидроэлектростанций, и других гидротехнических сооружений;«Это интересно…» – фотографии из истории создания водных объектов и систем гидротехнических сооружений в России;«Моя стихия» – фотографии больших и малых рек, водоемов, водных объектов в населенных пунктах России.В состав жюри конкурса вошли представители Минприроды России, известные художники и фотографы среди которых: Михаил Каламкаров, Павел Дудников, Шалва Епхошвили, Максим Новиковский. Имена победителей будут объявлены на сайте и соцсетях фотоконкурса 14 октября. Самые интересные работы будут представлены на специальных фотовыставках «Вода России», которые пройдут на железнодорожных вокзалах в Москве и Санкт-Петербурге.