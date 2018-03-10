Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной"
10 марта 2018 12:11
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Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов считает поведение артиста Михаила Ефремова на спектакле в Самаре безобразным. Об этом чиновник написал в своем Facebook, пишет Волга Ньюс.
Напомним, в среду, 7 марта, из-за опоздания Михаила Ефремова начало спектакля задержали на полчаса. После этого столичный артист нахамил публике. По словам зрителей, Ефремов был пьян.
"Спектакль коммерческий, к его организации минкультуры отношения не имел, поддержки не оказывал. На спектакле был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой. Выбор спектакля на совести организаторов, мне лично пьеса не понравилась. К самому театру отношусь с уважением. Следующий спектакль, "Пять вечеров", показал, что театр уважение заслуживает. Что касается ряда комментаторов, то вынужден заметить: в отличие от публики в зале пишущие самарские хамы ничуть не лучше выступающих московских, даже в депутатском статусе", - написал Сергей Филиппов.
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