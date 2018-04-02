Межнациональный праздник Наурыз для студентов вузов пройдет в Самаре

129

6 апреля 2018 года в 14.30 в актовом зале учебного корпуса №3 СамГУПС (1-й Безымянный пер., 16) пройдет межнациональный имежвузовский праздник Наурыз (Навруз). Его организаторами выступили Самарская региональная казахская национально-культурная автономия «АКЖОЛ» и казахская молодежная общественная организация Самарской области «Кайрат».В программе мероприятия: выступления национальных коллективов, прикладная выставка с элементами национальной кухни. Межнациональныйпраздник основан на сохранении национальной культуры народов, традиционно отмечающих Наурыз. Все они очень трепетно относятся к своейистории, к народным традициям и обычаям.Наурыз (Навруз) — праздник нового года по астрономическому солнечному календарю, его отмечают многие тюркские и иранские народы,проживающие в том числе и в Самарской области.