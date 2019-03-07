Масленица-2019: проводы русской зимы состоятся в парках и на набережной реки Волга в Самаре

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10 марта 2019 года с 12:00 до 15:00 народные масленичные гуляния пройдут на площадках трёх городских парков: Победы, Дружбы и им. Юрия Гагарина. В парке Дружбы жителей приглашают проводить зиму в компании дуэта «Кирилл да Марья» и воспитанников музыкальных школ Советского района, концертная программа продолжится выступлением конно-спортивного клуба «Будённовец».Посетители парков Победы и им. Юрия Гагарина примут участие в масленичных забавах от театра «Крылья», потанцуют под народные хиты в исполнении фольклорного коллектива «Жигули» и ансамбля народных инструментов «Волга-folk-band».проведение культурно-массового мероприятия «Масленица-2019. Проводы русской зимы».Всех гостей ждут призы и подарки от Парков Самары и партнёров праздника.Празднование Масленицы на территории самарской набережной 10 марта с 12:00 обещает стать одним из самых ярких праздников.Основные гулянья развернутся около ресторана «Перчини», Волжский проспект, 12. Гостей ждут интерактивные площадки, конкурсы и викторины, хороводы и песни, фотозоны, а также традиционный масленичный фартук «Желаний», также организаторы обещают блины и горячий чай, сообщает горадминистрация.Подробную программу празднования масленицы на пл. им. В. В. Куйбышева и во всех районах Самары смотрите здесь: https://samadm.ru/media/news/18381/.0+