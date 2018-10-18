Мариинский театр выступит в Самаре

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10 и 11 ноября Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева трижды выступит на сцене Самарского театра оперы и балета. Коллектив представит три крупных программы, в которых прозвучит как классика, так и редко исполняемые произведения. 10 ноября состоятся два концерта – в 13:00 и 19:00, дневное выступление, как и прежде, благотворительное. 11 ноября концерт начнется в 13:00. Детали программы будут известны позднее.Выступления станут продолжением традиции проведения ежегодного Музыкального фестиваля «Мстиславу Ростроповичу» в Самаре, который в этом году изменит свой формат: одиннадцатый сезон пройдет под названием «Музыкальный фестиваль "Мариинский" в Самаре», а концепция и возможности фестиваля будут расширяться.