Команда КВН "СОК" из Самары одолела "Каzахов" и стала победителем "Встречи выпускников"
26 августа 2018 10:09
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На одной сцене концертного зала "Фестивальный" в Сочи соперничали легендарные команды КВН "Каzахи" и "СОК", Самара.
Команда "СОК" выиграла игру КВН "Встреча выпускников". Команды выявляли победителя в трёх конкурсах: "приветствие", "ремейк" и "музыкальное домашнее задание", пишет informburo.kz.
В ходе приветствия члены команды "СОК" шутили о своих соперниках:
– Казахам хорошо – по ним хоть не видно, что они стареют.
"Каzахи" рассказали про особенности казахского алфавита и связали своё выступление с Нурсултаном Назарбаевым.
В качестве ремейка "Каzахи" предложили зрителям свою культовую постановку про тёщу из Оренбурга с некоторыми изменениями.
Жители Самары поставили СТЭМ Буратино.
"Буратино и папа Карло прилетели в Сочи отдохнуть. И устроить личную жизнь заодно", – говорится на официальном сайте КВН. В музыкальном конкурсе команды позволили себе лирическое отступление.
"Игра войдёт в историю и запомнится как самая большая и теплая встреча с любимыми кавээнщиками. Ведь, как и в школе, встреча выпускников клуба это лишний повод увидеть старых и добрых друзей по кавээновской сцене,"– говорится на официальном сайте КВН.
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