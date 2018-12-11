Кинотеатр "Самара" заработает на прежнем месте
11 декабря 2018 11:07
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В январе в ТЦ "Грин Парк" вновь заработает кинотеатр "Самара". Согласно афише, размещенной в группе кинотеатра в соцсети, посетителей ждут шесть кинозалов по 50 мест с итальянскими креслами, серебристые экраны и звук dolby digital.
Напомним, кинотеатром на ул. Г. Димитрова, 4 владело ООО "Синема". Компания формировала из собственных и арендованных земель площадку под инвестиционный проект по строительству торгового центра. Но от реализации инвестпроекта ООО отказалось.
10 октября 2014 г. прошли электронные торги по продаже права аренды двух земельных участков площадью 2 га и собственного участка площадью 1,9 га. Приобретателем активов стало ООО "Грин Парк", выкупившее их за 13,7 млн рублей, пишет Волга Ньюс.
Фото pixabay.com
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