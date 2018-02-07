Киноклуб в Самаре покажет премьеру фильма "Призрачная нить"

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15 февраля в 19:00 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ЦРК «Художественный», ул. Куйбышева, 105)покажет премьеру фильма Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» («Phantom Thread») (США, драма, 2017, 2ч. 10 мин., 18+).«Призрачная нить» - американский драматический фильм Пола Андерсона, режиссёра, сценариста и продюсера, одного из самых известных американскихкинематографистов, многократного номинанта на «Оскар». В 2007 году журнал «Total Film» поставил Андерсона на 20-е место в списке величайших режиссёроввсех времен. В 2011 году еженедельник «Entertainment Weekly» признал его 10-м величайшим режиссёром современности, охарактеризовав как «одного из наиболеединамичных постановщиков, заявивших о себе в последние 20 лет».Зрители увидят красивый фильм о британском портном Рейнольдсе Вудкоке, который в 1950-ые годы одевал английскую королеву и британское высшееобщество. Действие фильма происходит в Англии 1950-х годов: женщины носят длинные платья и шляпки, мужчины - идеально скроенные костюмы-тройки, авечера проводят на приемах в бальных залах, меняя несколько нарядов за вечер. Рейнольдс Вудкок - сложный человек и требовательный портной, которыйоттачивает свои наряды до идеала и считает их не одеждой, а произведениями искусства.Съёмки некоторых эпизодов фильма проходили в деревнях возле города Уитби в графстве Норт-Йоркшир на восточном побережье Англии.Стоимость – 150 руб.Подробная информация по телефону: 333-48- 98, сообщает ГБУК «Агентство социокультурных технологий».