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Казахский народный ансамбль танца «Айгуль» и театр моды «Маржан» в Самаре отметят 15-летний юбилей
Казахский народный ансамбль танца «Айгуль» и театр моды «Маржан» в Самаре отметят 15-летний юбилей
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Казахский народный ансамбль танца «Айгуль» и театр моды «Маржан» в Самаре отметят 15-летний юбилей

18 октября 2018 09:02
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Казахский народный ансамбль танца «Айгуль» и театр моды «Маржан» в Самаре отметят 15-летний юбилей
Гостей праздника ждут выставка и концерт.

В воскресенье, 21 октября в 14.00 час, в актовом зале Дома дружбы народов Самарской области (г. Самара, ул.Воронежская, 9) состоится мероприятие, посвященное 15-летию казахского народного ансамбля танца «Айгуль» и казахского народного театра моды «Маржан» .

Казахский ансамбль танца «Айгуль» и казахский театр моды «Маржан» были созданы в октябре 2003 года. В 2009 году оба коллектива получили почетное звание «Народный коллектив». Руководитель коллектива - «Заслуженный работник культуры Самарской области» Жалелова Айгуль Наримановна, музыкальный руководитель - «Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан» Султанов Салауат Аскарович. Коллективы участвовали во многих мероприятиях областного, городского и международного уровня Являются участниками и победителями многих конкурсов в г. Самара, г.Сочи, г.Москва и во многих других городах России, а также г.Алматы, г. Уральск, г.Актобе, г.Атырау Республики Казахстан.

В программе праздника - фото - выставка «15 лет - мы вместе!», где можно будет увидеть фотографии из архива коллективов с 2003 года по 2018 годы, выставка декоративно-прикладного творчества, праздничный концерт коллективов СРНКА «АК ЖОЛ» с участием первого состава танцевального коллектива.

Деятельность коллективов способствует укреплению межнационального и межконфессиального согласия многонациональной губернии, знакомит с самобытностью и национальной культурой этнических казахов Самарской области, помогает раскрытию талантов среди молодого поколения.

Казахский ансамбль танца «Айгуль» и казахский народный театр моды «Маржан» - это украшения многих мероприятии, фестивалей и конкурсов, это гордость казахского народа Самарской области. Многогранная работа коллективов направлена на пропаганду сохранения и развития казахской национальной культуры не только в Самарской области, но и по всей России, и за рубежом. Можно отметить, что театр моды «Маржан» - один из нескольких театров мод, создающих коллекции на основе казахского национального костюма по всей России, сообщает портал "Все мы - Россия!".
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Комментарии



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